Paula Echevarría tiene un novio de segunda

El Málaga certificó su descenso a Segunda tras la enésima derrota de la temporada. Esta vez fue en Valencia. Esta vez fue en el minuto 93. La moneda salió cruz y el club malacitano volverá a la categoría de plata diez años después. Este trágico final es el resultado de la desastrosa gestión de su presidente Al-Thani, responsable de la desbandada de estrellas del equipo en verano e incapaz de reconducir el rumbo de la situación meses después.

Lejos quedan los tiempos dorados, aquellos de los Isco, Joaquín o Cazorla, aquellos en los que el Málaga se codeaba con los mejores del continente y a punto estuvo de acceder a las semifinales de la Champions. Eran años de vino y rosas. Ahora, este descenso acaba con la ilusión de la afición malagueña, al menos por unos meses, y, en especial, de Miguel Torres (32), el novio de Paula Echevarría (40), que este jueves vivió una de las peores noches de su vida, según recoge informalia.

Afortunado en amores, desgraciado en el juego. La frase parece resumir la situación actual del defensa madrileño, que ha vivido un año agridulce. Por un lado, ha vuelto a ilusionarse con la actriz. Pero por otro, las lesiones le han tenido apartado del equipo varios meses y, semanas después de su regreso, el Málaga ha consumado su descenso.

Ahora su futuro es una incógnita. Hubo incluso quienes aseguraron que su deseo era volver a Madrid para enrolarse en las filas del Getafe y estar más cerca de su novia. Él, consciente de los rumores, declaró su amor al Málaga y prometió seguir vestido de blanquiazul en Primera o en Segunda: "Renové con el Málaga hace unos meses y mi deseo y objetivo es seguir muchos años en el Málaga, el año que viene en la situación que estemos, y ojalá sea así. Quiero aclararlo, porque siempre he dicho que el Málaga me ha aportado mucho a mi carrera y me gustaría seguir muchos años más aquí", dijo.

