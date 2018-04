Walter García: "Los de la COPE son una tropa, chusma, gentuza"

El locutor radiofónico Walter García no dejó títere con cabeza en su programa de Cadena MIX, donde atizó sin piedad a los periodistas de Cadena COPE tras el reciente incidente de Juanma Castaño con Isco Alarcón. En un editorial que circula como la pólvora por las redes sociales, el periodista dejó con el culo al aire las malas artes de periodistas como Manolo Lama y Paco González, los artífices de la línea editorial antimadridista que existe en programas como Tiempo de Juego.

“Juanma Castaño es un pobre pelele que tienen Manolo Lama y Paco González para que lleve a cabo las ejecuciones, estrategias y líneas que ellos marcan. Porque los dueños, los jefes de la tribu y los que marcan editorial y camino son Manolín Lama y Paquito González. A éste se le alaba, a este se le baja. Sabe toda la profesión que Juanma Castaño con tener un micrófono a pie de campo para hacer la pelota a Villa y a dos colegas más ya tiene bastante, porque no da mucho más de sí si sale de lo que tiene que leer”, asegura Walter García, según recoge defensacentral.

RT este video de sólo 2 minutos donde Walter García destapa las vergüenzas y chanchullos de la chusma antimadridista de la Cope. ACOJONANTE pic.twitter.com/Vu96bovu41 — BRUS (@Brus_El_Vikingo) 19 de abril de 2018

El periodista recuerda el tiempo que él pasó en Madrid y cómo los jefes de cadenas como COPE se encargaron de censurar cualquier posible crítica al FC Barcelona: “Yo estuve diez años en Madrid. Yo cosí a hostias al Madrid todas las noches de mi vida. No pasó nunca nada, al revés. Cerezo me quería conocer, el otro me quería conocer… Para todos los antimadridistas de España era su ídolo. Ahora, no le dieses de hostias al Barcelona. ¿Por qué? Porque al día siguiente te daban un toque. ¿Cuántas veces habéis oído campañas de los periodistas de Madrid, en las radios, dando todos los días hostias al Barcelona? Ninguna”, insiste.

