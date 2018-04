Las camisetas 'golpistas' del Barça le estallan a La Sexta en los morros

Son el equivalente a 'Sálvame' pero en Atresmedia y con unos brochazos de política para disimular, pero esta vez le ha salido fatal a LaSexta Noche, incluso en audiencia.

El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero y que Javier Bardají y Silvio González usan como coartada progre, para seguir contando con el publico de Podemos y continuar haciendo caja , tenía en teoría este 21 de abril de 2018 una noche especial con motivo de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla ('Inie5tazo': El Barça gana su trigésima Copa del Rey tras golear al Sevilla).

Lógicamente, el motivo de la tertulia no era precisamente el resultado deportivo (el Barça vencía por 5 goles a 0 a los sevillanos) sino más bien toda la controversia generada por quienes trataron de utilizar la competición para sus reivindicaciones políticas, es decir convertir el partido en un altavoz independentista.

Un reportero del programa "calentaba" la tertulia con su entrevista a un seguidor culé gallego que, pese a no ser independentista, portaba una camiseta amarilla y lo hacía "porque no me gusta esta democracia", curioso testimonio y sospechoso "acierto" del reportero para hallar el espontáneo entrevistado.

Varios independentistas, mientras tanto, trataban de boicotear la conexión con el Wanda Metropolitano tapando la cámara con sus manos (Una jugada sorpresa de la Policía chafo el 'gran calvo' del Barça en la Copa del Rey).

El plató no estaba más tranquilo. Los periodistas Eduardo Inda y Xavier Sardá se enzarzaban en una gran bronca.

El catalán comenzaba su intervención exhibiendo una camiseta amarilla:

"esto parece un colegio malo, antiguo, oscuro, es de esas escuelas que tenía mucha humedad. ¿Cómo se va a prohibir que la gente entrase, con lo que fuese, de color amarillo. Por tanto, por eso yo me la he puesto. Se fomenta lo que se proscribe. ¿Qué peligro encierra que la gente vaya al campo con una camiseta amarilla?".

E Inda replicaba:

"Sardá lo normal, cuando se organiza la Copa del Rey, es que no se venga a hacer el imbécil. El Estado no debe ser estúpido y no debe permitir que quienes quieran vejar al himno, a los símbolos y al Rey hagan de las suyas. Aparte de que eso puede provocar enfrentamientos dentro del campo. La Ley contra la violencia en el deporte, que hay que venir empolladito, Xavier, permite a la Policía recoger objetos que puedan provocar enfrentamientos y eso no es de ahora, es de hace veintitantos años".

Y llegaba el 'momento demagogia' de Xavier Sardá acunado por el presentador y los realizadores d ela cadena:

"¿Y si los calzoncillos son amarillos también te los requisan?".

Inda le atizó un zasca en toda regla: