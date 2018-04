Los tres grandes nombres del mercado blanco

A día de hoy hay tres nombres que están sobre la mesa de los que más mandan en el Bernabéu, Florentino Pérez, Zidane y José Ángel Sánchez. Bale, Hazard y Neymar tienen una ‘relación’ con el Real Madrid que, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, pueden confirmarla o destrozarla.

Si hubiera que elegir una palabra para cada futbolista se podría decir que Bale es la ‘realidad’, Hazard el ‘sustituto’ y Neymar el ‘sueño’. La explicación es sencilla. El galés tiene contrato con el Madrid y es el único que puede presumir de vestir la camiseta blanca a día de hoy, más allá de rumores o suposiciones. Hazard vendría a suplir una hipotética marcha de Bale. Por último, Neymar, cuya operación sería la más complicada pero también la más mediática y sonara a nivel de calidad y expectativas, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

Según están ahora mismo las cosas, la opción más factible es que Bale deje el equipo el próximo verano y que sea Hazard el futbolista que le supla. Una especie de ‘cambio’ de jugadores sin tener que poner dinero ni tampoco recibirlo. El galés ha perdido mucho protagonismo con Zidane y tiene a media Premier tras sus huesos, por lo que su futuro apunta a una vuelta a Inglaterra para volver a ver su mejor nivel. Lo de Hazard con el Madrid es algo que viene de lejos y que hasta el momento se ha quedado en un sueño. Si Bale se marcha, Zidane quiere a Hazard, un viejo objeto de deseo personal.

El caso de Neymar es el más complejo por todo lo que conlleva. No tiene cláusula de rescisión y el PSG no tiene la intención de venderle tras un nuevo fracaso en la Champions. El Madrid tampoco se quiere ‘pegar’ con los franceses ni forzar la situación por lo que, o es Neymar el que insiste en marcharse y le planta cara al jeque, o parece muy complicado que el brasileño pueda jugar en el Bernabéu este próximo verano. Eso sí, que no lo haga en el 2018 no le cierra las puertas a que su desembarco en el Paseo de la Castellana se produzca en el 2019.

