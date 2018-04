Cristóbal Soria llora desconsolado en 'El Chiringuito' tras la derrota del Sevilla en la final

Posiblemente, Cristóbal Soria vivió su noche más dura en El Chiringuito de Pedrerol después de que el Sevilla cayera derrotado por un doloroso 5-0 con el Barça en la final de Copa del Rey disputada en el Wanda Metropolitano.

El colaborador llegó totalmente hundido. Como un niño pequeño a quien le acaban de quitar un juguete. "Qué vergüenza de verdad, qué vergüenza. Con el día que hemos pasado de sentimientos, de sevillismo, de gloria bendita... Ver a gente abandonando el estadio en el minuto 45... Es una falta de respeto absoluto al escudo y a la camiseta", decía secándose las lágrimas. "Ha sido una humillación muy grande", según recoge ecoteuve.

Instantes después, Cristóbal tenía que abandonar el plató porque no podía contener la emoción: "Perdóname". Fue Quim Domènech, precisamente su 'rival', quien se levantó tras él para abrazarle: "No soy nadie ni represento a nadie, pero desde que Soria ha entrado aquí, no dejo de recibir mensajes pidiéndome que le anime".

