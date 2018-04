Pedrerol da una lección a Cintora en relación a las provocadoras camisetas amarillas en la final

El programa de La Sexta contó en esta ocasión con la presencia de Josep Pedrerol, que fue invitado para comentar lo sucedido en las inmediaciones del estadio del Atlético de Madrid. "Me cansa mucho que la noticia sean los pitos y las camisetas amarillas, que Cintora está empeñado hablar de ellas durante las próximas dos horas", empezó diciendo el presentador de El Chiringuito. "¿Solo yo?", respondió sorprendido el periodista.

"Evitamos hablar de fútbol que es lo que muchos intentan y acaban consiguiendo. Fue un partido de fútbol con gente del Barça que no es independentista. Nos olvidamos de esa gente, culés de toda España que no van con camisetas amarillas. El Barça es mucho más que eso. Me cabrea la gente que quiere quitarle los colores del Barça, que son azul y grana", continuó diciendo Pedrerol, según recoge ecoteuve.

La tensión seguía presente en la discusión, que terminó con algunos dardos entre ambos: "No quitaban camisetas amarillas, eran camisetas amarillas con consignas. No confundamos. Ayer no viste El Chiringuito", le dijo Pedrerol a Cintora, recién aterrizado al grupo Atresmedia.

