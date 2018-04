Rivaldo deja caer un bombazo sobre Neymar y el Real Madrid

Continuando con su exposición sobre Neymar, Rivaldo reconoció que “gente cercana” le ha asegurado que es “muy probable” que el futbolista termine en el Real Madrid, equipo en el que sí “puede ser el mejor del mundo”, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

"Si miras a Inglaterra, España, Italia, Alemania... es diferente. Hablo del fútbol, de la competencia. Al Barcelona Neymar no volverá. Muy difícil quedó su situación allí. Y según la información que me llega de gente cercana, por todo lo que he escuchado últimamente, creo que es muy probable que Neymar se vaya alReal Madrid. Y allí sí, yo creo que él puede ser el mejor jugador del mundo", ha asegurado Rivaldo.