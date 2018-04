Cesc Fábregas y Pedro Rodríguez se van de fiesta de disfraces

Los jugadores del Chelsea disfrutaron de una fiesta de disfraces el pasado fin de semana y han compartido uno de los momentos más divertidos de la jornada con sus seguidores, que se han partido de la risa con las pintas de sus ídolos.

Mientras que Cesc Fábregas (30) eligió un look setentero, con peluca incluida, su compañero Pedro Rodríguez (30) cambió incluso de sexo para ser, por unas horas, la maligna Harley Quinn, novia de El Joker, el archienemigo de Batman, un personaje que ha sido llevado al cine por la guapísima Margot Robbie. Los seguidores de los deportistas aplaudieron el sentido del humor del canario: "Pedro, ¿en qué estabas pensando?", "Oh Dios Mío, Pedro, nooo" o "por favor, Pedro, dime que no te has disfrazado de Harley Quinn" son algunos de los jocosos comentarios. En la imagen aparecía también Marcos Alonso (27), de hombre murciélago, sgeún recoge informalia.

😱😂 Una publicación compartida de Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) el 23 Abr, 2018 a las 12:24 PDT

La que no quiso mostrarse fue Daniella Seemann (42), prometida de Fábregas y madre de sus tres hijos, que sí estuvieron presentes en la fiesta de disfraces. La modelo libanesa está volcada en la organización de su enlace, del que aún se desconoce la fecha. El futbolista le pidió matrimonio el pasado mes de diciembre, tras nueve años de relación.

