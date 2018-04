¿Cuál es el futuro de Paula Echevarría como WAG de segunda división?

A sus 32 años, Miguel Torres tiene contrato con el equipo boquerón hasta 2020. Eso le obligaría a estar afincado en Málaga, mientras Paula Echevarría tiene su centro de operaciones en Madrid, tanto por trabajo como por su familia. No olvidemos que la actriz tiene una hija, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante.



Así, de no haber descendido el Málaga a Segunda División, el AVE se hubiera convertido en el mejor aliado de Paula y Miguel para mantener su historia de amor. Pero el jueves 19 de abril, en el minuto 93, Emmanuel Boateng marcaba el gol de la victoria para el Levante y hundía a los blanquiazules en la división de plata. De nuevo no, no se han equivocado de sección: el gol de Boateng es fundamental para el futuro de la pareja Echevarría-Torres, según recoge ABC.

Es bastante posible que Miguel Torres, jugador que pasó por equipos como el Real Madrid, el Getafe o el Olympiacos, cuente con una cláusula que le desvincule del Málaga en caso de descenso. También cabe de la posibilidad de que, simplemente, los andaluces no puedan permitirse su salario en una categoría inferior. Ambos caminos derivan en un futbolista de 32 años (edad respetable para un jugador) libre para elegir su camino. Un camino en el que, indudablemente, la opinión de Paula Echevarría cuente mucho. No en vano, la semana pasada Sara Carbonero dejaba bien claro cuál podría ser el futuro laboral de Iker Casillas. En una entrevista para «Hola», la presentadora confirmaba que Estados Unidos le parecía «una aventura», mientras alejaba la posiblidad de Oriente Próximo y China. Unas declaraciones claras y concisas de las que, sorprendemente, no se hizo eco casi ningún diario deportivo.

