El sucio acoso a una reportera en directo

La periodista francesa Marina Lorenzo, de Canal+ Francia, sufrió durante la final de la Copa del Rey un lamentable acoso por parte de varios aficionados.

La reportera sufrió gestos improcedentes y estalló cuando uno de los aficionados que la rodeaban la agarró del brazo: "¡No me toques, no me toques!", le espetó en ese momento, en perfecto castellano, según recoge huffingtonpost.

Hasta llegar a ese momento, Lorenzo soportó con entereza que un individuo agarrara su micrófono. Después, un grupo la empujó y varios pasan por delante de la cámara.

El canal ha denunciado lo que tuvo que vivir su reportera emitiendo el vídeo en uno de sus programas y compartiéndolo también en Twitter: