El super '11' de Zidane para dar el primer paso hacia Kiev

El entrenador francés cuenta sólo con la baja de Nacho Fernández para este encuentro, ya que el resto de sus efectivos se encuentran en plenas condiciones para afrontar el choque. Gracias a ello, el técnico cuenta con alternativas de sobra para componer su once, pensando en las fortalezas y debilidades del conjunto germano. Mucho se ha especulado con la posible entrada en el equipo de jugadores como Asensio y Lucas Vázquez, pero todo apunta a que el once de Zizou será el mismo que alineó en la final de la pasada Liga de Campeones.

Keylor Navas volverá a ser el portero titular del equipo blanco, sin lugar a dudas. El costarricense falló en la visita de la Juve al Bernabéu, pero llega a este partido con la confianza renovada por las palabras que le dedicó Florentino Pérez hace unos días en un acto con peñistas. El tico tendrá por delante la defensa de gala, por más que la COPE intentara borrar a Sergio Ramos. Dani Carvajal y Marcelo serán los dos laterales, mientras que el capitán del Real Madrid vuelve a la Champions para compartir el eje de la zaga con Raphael Varane, según recoge defensacentral.



El Real Madrid, con un 4-4-2 en el Allianz Arena

Como suele ser habitual en los últimos compromisos importantes, Zidane prescindirá de la BBC y Gareth Bale no será de la partida ante los alemanes. El técnico francés dará prioridad a reforzar el centro del campo, con Casemiro haciendo de mediocentro defensivo y actuando por detrás de los dos motores del equipo, Luka Modric y Toni Kroos, quienes contarán en esta ocasión con una ayuda extra: Isco Alarcón. El malagueño será el gran beneficiado de la ausencia del galés en el once.

Finalmente, aunque en las últimas horas se han publicado informaciones que ponían en duda la presencia de Karim Benzema en el once en favor de Lucas o Asensio, la realidad es que Zidane no tiene ninguna incógnita en su once: el delantero francés será de la partida junto con Cristiano Ronaldo en punta de ataque. En función de como vaya el encuentro, Zizou tendrá que decidir las posibles modificaciones a realizar en la segunda mitad o si surge algún imprevisto.

