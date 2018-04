Jorge D'Alessandro se entera en directo de que no le tocaba ir a trabajar

Son tantas las ganas que tienen sus tertulianos de comentar la actualidad futbolística que hasta acuden al plató de Mega hasta cuando no les tocaba ir. Es lo que le ha sucedido a Jorge D'Alessandro, que protagonizó uno de los momentazos de la noche al enterarse en directo de que no tenía que ir a trabajar.

El argentino se encontraba en las instalaciones de Atresmedia, ya que sí tenía que comentar el encuentro entre el Liverpool y la Roma en el espacio Champions Total. Convencido de que esa noche también tenía que acudir como tertuliano a El Chiringuito, D'Alessandro entró al plató y se sentó en la bancada a pesar de que Pedrerol no había mencionado su nombre al anunciar la 'alineación titular' para este martes, sgeún recoge ecoteuve.

🤣¡MÁS IMÁGENES de la CONFUSIÓN de @pibedale!🤣 Así FUE el MOMENTO en el que el tertuliano se enteró QUE NO LE TOCABA estar en @elchiringuitotv. ¡NO TE LO PIERDAS! pic.twitter.com/kJUtBAMoYp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de abril de 2018

Una vez sentado en uno de los asientos se percató de que no llevaba el micrófono puesto: "Me preguntó a mí y miré la lista y no él no estaba", comentó Sandra antes de que Pedrerol rescatara las imágenes del momento en el que uno de los cámaras informa a Jorge D'Alessandro que no le tocaba ir a trabajar. "Me he confundido pero es una confusión agradable. Estaba en la lista de mañana y pensaba que era hoy, pero no pasa nada", comentó el argentino que entró en directo más tarde en el programa.

VÍDEO DESTACADO: Edu Aguirre; el adivino de ‘El Chiringuito’