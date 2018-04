Los cuatro jugadores que podría sacrificar el Barça con tal de mantener a Valverde

Cuenta el diario Marca que los cuatro descartes que hizo Valverde para disputar la final de la Copa del Rey (André Gomes, Yerry Mina, Aleix Vidal y Lucas Digne) son los cuatro jugadores que el entrenador quiere que salgan del Barça la próxima temporada si es que finalmente el preparador continúa en el Camp Nou.

Si el club quiere tener contento al entrenador, deberá empezar por dar salida a estos cuatro jugadores. También deberá hacer fichajes que ayuden al técnico. Es una de las reclamaciones que hace Valverde. Cree que el club ha invertido gigantescas cantidades de dinero en futbolistas que no están dando un rendimiento adecuado y que él no pidió específicamente. Caso de Dembélé. Caso de Coutinho. Pero ese es otro asunto... o puede que no.

En el caso de Yerri Mina se mezclan ambos conceptos. Valverde no tenía claro que debiera ser el central que sustituyera a Mascherano, pero ante las urgencias del mercado invernal, se apostó por el colombiano, jugador por el que el club ya tenía un acuerdo anterior incluso al aterrizaje del 'Txingurri', según recoge ecodiario.

El entrenador le hizo hueco en la plantilla y le ha dado uso cuando ha sido necesario, pero no es de su agrado y es uno de los futbolistas a los que ha puesto la cruz de salida. Una venta/cesión que, además, facilitará la llegada de Arthur. Le cedería su plaza de extracomunitario si es que el Barça da luz verde a que el brasileño aterrice este verano y no más adelante.

También están en venta Lucas Digne y Aleix Vidal, ambos con un rendimiento pobre. Los dos usados apenas de forma esporádica por Valverde. Algo parecido a lo que sucede con Mina. Han jugado porque no había otra. Y Valverde les ha sacado rendimiento. Pero su aportación no irá más allá.

Con André Gomes sucede algo muy parecido, pero con más eco por tratarse de un caso que ya se viene arrastrando desde la temporada pasada. Tras una inversión de 30 millones, el problema es encontrarle un acomodo que permita recuperar esa inversión visto que su rendimiento no ha sido el mejor. Si el club lo vende aún incluso por menos, será una prueba de 'amor verdadero' hacia Valverde. Una prueba de que la autoridad del entrenador ha crecido. Que quieren que se quede en Barcelona.

En todo este trajín de idas y venidas, un nombre podría ser indultado. Se trata de Denis Suárez. Aunque en su caso, se trataría de un perdón forzado por circunstancias ajenas a su rendimiento. La marcha de Andrés Iniesta, de confirmarse, dejaría un enorme agujero en el centro del campo del Barça que necesitaría de jugadores del corte de Denis para cuando el equipo quiera jugar con más pausa de la que aporta Coutinho, futbolista llamado a ser sucesor del manchego, pero de corte diferente. Es por eso que, informa Marca, existen posibilidades de que el gallego no abandone el club, algo que él mismo descartó tras la Copa del Rey.

