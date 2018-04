El fútbol español dice adiós a uno de los más grandes jugadores de la historia

Con palabras lentas, muchos suspiros y alguna lágrima ha llegado lo inevitable, el adiós de Andrés Iniesta al Barça después de 22 años de blaugrana. Como ocurrió con Guardiola hoy justo hace seis años y con Xavi hace tres, es la forzosa noticia que un culé no quiere escuchar y que a los periodistas les cuesta escribir. El trámite de la rueda de prensa este viernes en la Ciudad Esportiva sólo ha servido para certificar lo que era una despedida anunciada, dejar algún nudo en la garganta y preguntarse por qué no ha estado presente Messi, sucesor suyo en la capitanía.

Cuesta asimilar que se nos escapa entre los dedos, ligero, como siempre ha jugado él, el hombre que consiguió congelar el fútbol con sus botas. Su casi seguro rumbo a China -no ha querido confirmarlo hoy- nos deja como un recuerdo aún más lejano ese instante de 2010 en el que los rivales, el estadio y España se paralizaron mientras él colocaba la cadera y disparaba para dar al país su primer Mundial, según recoge Mario Becedas en ecodiario.

Esto es algo habitual en la carrera de Iniesta. Conseguir que todo se hiele por un segundo -desde el contrincante hasta las venas del aficionado- y él dejar su destello de magia. Una dinámica continua que no ha dejado de practicar desde el más mínimo regate hasta su segundo mayor momento: el gol en el descuento ante el Chelsea que en 2009 aupó al Barça de Guardiola a su primera final de Champions, que por supuesto ganó.

Se va también el hombre de algodón, el futbolista sincero. Nunca una palabra más alta que otra, nunca un desbarre. Lo suyo era no perder jamás el balón y acariciarlo con el pie hasta llegarlo a su destino. Es un honor decir que Iniesta te ha quebrado y que no le has podido arracar la pelota de encima. Su plascticidad sobre el césped es un hilo invisible que conecta directamente con el penúltimo Zidane y que en ocasiones deja la belleza de Messi en industria.

VÍDEO DESTACADO: Andrés Iniesta