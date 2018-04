El complejo que persigue a Irina Shayk

La modelo es una de las mujeres más importantes del mundo de la costura y su indudable atractivo traspasa fronteras, pero no siempre fue así. La estrella rusa ha confesado que en su juventud fue humillada por sus rasgos físicos y que en la escuela la llamaban "palo".

Irina Shayk ha abierto su corazón para el diario estadounidense OK! y ha desvelado la complicada adolescencia que vivió por su físico y su nombre: "Cuando era joven, los chicos se burlaban de mí. Era alta y tenía la piel más oscura y los labios más grandes, y me llamaban 'palo' porque llevaba tacones altos". "Llevaba faldas, nunca pantalones, a la escuela, y me decían: '¡mira, Stick está caminando con sus tacones!' Sí, eso era muy triste", ha alegado, según recoge informalia.

Con el paso del tiempo, la ex de Cristiano Ronaldo aceptó su aspecto y ahora es su principal fuente de ingresos. El ángel de Victoria's Secret ha desvelado su secreto para lucir siempre perfecta: "El mejor truco de maquillaje es dormir mucho, como 12 horas. Cuando no duermo lo suficiente, me pongo de mal humor y loca".

