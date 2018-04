¿Qué opciones tiene Zidane para suplir a Carvajal ante el Bayern?

Sin duda su ausencia será muy destacada, no obstante es el mejor del mundo en su puesto y en el partido que decidirá si el Real Madrid está o no de nuevo en otra final de Champions, Carvajal no podrá estar. Una lesión en el bíceps femoral se lo impedirá y le hará perderse la vuelta de semifinales ante el Bayern.



Ahora el dilema se le plantea a un Zidane que tendrá que recomponer su esquema ante la baja de Dani. Las opciones no parecen muchas y más si se echa un rápido vistazo a la plantilla y en concreto a la posición de lateral derecho. Con Achraf descartado (hace tiempo que dejó de ser importante para Zidane, además en un gran partido como este no tiene la experiencia suficiente y podría verse superado), las opciones se basan en sólo dos hombres, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral:



- Nacho: El canterano sigue progresando en su recuperación pero aún no ha entrenado con el equipo al completo. Pese a que ya sabe lo que es jugar de lateral, parece algo prematuro que pueda llegar en plenas condiciones a un partido de la exigencia que se plantea el próximo martes y Zidane ya ha dicho que no va a arriesgar.



- Lucas Vázquez: Parece la opción que más fuerza coge siempre y cuando Nacho no pueda llegar. Además, en el partido de ida, acabó jugando de lateral tras la lesión de Carvajal y no lo hizo nada mal ante un Ribéry rejuvenecido. Pese a no ser su posición natural, Lucas ha demostrado estar capacitado para ocupar esa demarcación.

VÍDEO DESTACADO: Zinedine Zidane