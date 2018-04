¿Sabes quién jugará de '2' ante el Bayern?

Posición de Casemiro

“Varane estaba regular y queríamos que Sergio Ramos y la única posibilidad era poner a Casemiro con Vallejo. No voy a repetir esa opción contra el Bayern”.

Experiencia del año pasado

"No sé si nos sirve o no, sabemos lo que nos pasó contra la Juventus y sabemos que tenemos que hacer un partido enorme en todos los sentidos para pasar. Nosotros estamos preparados y tenemos una determinación que nunca hemos tenido. Vamos a darlo todo para intentar estar en la final".



¿Qué sensación le queda en la Liga?

“No creo que hayamos estado desconectados, estaba enfadado más conmigo que con los jugadores. Estoy muy contento con la actitud de los jugadores hoy. La actitud que han tenido ha sido fenomenal y ejemplar. Dentro de todo eso, era normal una segunda parte complicada. No podemos estar contentos de esta Liga que hemos hecho, eso es evidente. Hay que aceptarlo y pensar en el martes. Es el partido del año y vamos a defender la ventaja”.

¿Por qué Achraf no es una opción para el Bayern?

“Es un jugador muy joven, hay que ir despacio, veremos lo que vamos a hacer el martes. Ha jugado menos de lo previsto pero estamos contentos con lo que está haciendo, está aprendiendo mucho y ya verás el martes lo que vamos a hacer”.

Apoyo del público

“Necesitamos a la gente como nunca en el estadio, siempre han estado con nosotros y pedimos que estén como nunca han estado en su historia para llegar a la final”.

¿Por qué Ceballos no ha tenido más continuidad?

“Es un gran jugador, no ha tenido muchos minutos. Ha estado muchas veces fuera de la convocatoria. Cuándo están todos es complicado, hay que elegir, descartar jugadores y es lo peor que hay para los entrenadores”.

Suplencia de Bale ¿qué tiene que hacer para ser titular el martes?

“Ha marcado hoy, pero no sabemos si jugará el martes”.

Preocupación con Benzema

“Voy a poner mi sonrisa. Es cierto que él puede sonreír más. Yo de jugador tampoco me reía y no me iba mal. No estoy preocupado para nada con él y es un jugador muy importante”.

Status de Karim Benzema ahora mismo

“No lo veo con un status o no. Todo el mundo es importante, todo el mundo tiene derecho a pensar que puede jugar. Tengo que elegir, hacer cambios. Para mí, siempre será importante y un jugador magnífico. Tengo 25 jugadores y tengo que hacer elecciones”.

