Sí, es cierto que antes hay que eliminar al Bayern de Múnich. Un equipo, el alemán, que no fue peor que el Real Madrid en el partido de ida, seguramente tampoco mucho mejor, pero lo que otras veces le ha costado puntos, empates y derrotas a los blancos, en Múnich le salvó la vida. Llamémosle eficacia, acierto, tino, precisión o puntería. El caso es que los de Zidane marcaron dos goles y alemanes sólo uno. Esa es la realidad y lo único que cuenta para el partido de esta noche.

Podemos retroceder a lo que pasó hace un año ante idéntico rival, con el mismo marcador en la ida y el sufrimiento total que supuso la vuelta, con el Madrid clasificándose en la prórroga. O podemos hacerlo mirando a algo mucho más actual, lo que sucedió ante la Juventus tras ganar 0-3 en Turín.

Lo que no se puede concebir es tener dos malas noches en la Champions y menos en casa. El Madrid ya cumplió, y con creces, su cupo en la vuelta ante la Juventus. No puede haber una segunda igual porque el que juega con fuego puede terminar por quemarse. Estando en juego el pase a la final no hay tiempo para arrugarse. El que no lo dé todo no merece seguir vistiendo esta camiseta, según recoeg David Jorquera en defensacentral.



Puede sonar raro, pero el Madrid debe tener en cuenta lo que le ha pasado en casa esta temporada. Ha perdido muchos puntos y más partidos de los esperados. Un toque de atención pensando en el Bayern. Los alemanes tienen el factor psicológico-deportivo a su favor. El hecho de no tener que guardar ningún botín en forma de marcador les hará jugar con menos tensión que en la ida. El Madrid debe contagiarse de esa corriente, jugar el partido como si la cosa fuera 0-0 y, en el momento en el que vinieran mal dadas, no tener miedo. Si eso pasa siempre quedará Cristiano Ronaldo.

POSIBLES ALINEACIONES

REAL MADRID: Keylor Navas; Lucas o Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Asensio; Benzema y Cristiano Ronaldo.

BAYERN MÚNICH: Ullreich; Kimmich, Sule; Hummels, Alaba; Javi Martínez, Thiago; James, Müller, Ribéry; y Lewandowski.

ÁRBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

HORA: 20.45 (Antena3).

