El '11' definitivo de Zidane para el choque más duro e importante del año

Será el secreto mejor guardado de todo, pero ya se pueden ir adivinando algunas pistas que ha ido dejando el francés en el camino. Partiendo de la base que dos jugadores titulares no podrán estar (Carvajal e Isco), las opciones de confeccionar un once son al más sencillas, aunque con Zidane no hay once fácil. Lo que es seguro es que Keylor estará en portería y en la defensa viene el primer dilema, lo más seguro es que apueste por Lucas Vázquez de lateral derecho. Pese a que Nacho se ha vuelto a ejercitar con el grupo, sólo ha completado dos entrenamientos y lleva más de un mes sin competir, puede resultar arriesgado ponerle de inicio y más ante Ribéry.

Quiénes son fijos en defensa son Varane, Sergio Ramos y Marcelo, al igual que en el centro del campo: Casemiro, Kroos y Modric. Aquí llega la segunda duda de Zidane y es que sin Isco (no se va a arriesgar Zidane a que su dolencia en el hombro se agrave), la posibilidad de que juegue Asensio de titular es mayor y más si se tiene en cuenta que Lucas juegue de lateral. Por último, el ataque lo ocupará Cristiano Ronaldo y parece que junto a su mejor socio, Karim Benzema, quién tendrá quizás la última oportunidad de convencer a su entrenador y por supuesto a su afición.



Así, y con todas las conjeturas posibles, el once que Zidane sacará ante el Bayern buscando la final de Kiev será el formado por: Keylor, Lucas, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Cristiano y Benzema.

Según se acerca el momento del gran partido entre Real Madrid y Bayern, en DC hemos ido avanzando las posibilidades que tiene Zidane para sacar un once titular ante el conjunto alemán que tenga plenas garantías para poder llegar a la final de Kiev.

