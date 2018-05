Ana Rosa se pica con Eduardo Inda por el pase del Atlético a la final de la Europa League

Fiel seguidora del equipo colchonero, Ana Rosa ha acudido este viernes a Telecinco con una bufanda rojiblanca al cuello y a los compases del himno del Atleti. De hecho, fue testigo directo de la victoria del cuadro del Cholo Simeone al Arsenal en el Wanda Metropolitano: "¡Qué bien lo pasamos!"

Pero Eduardo Inda, que estaba presente en plató, ha querido 'picar' a su jefa restando relevancia al logro provocando una bronca futbolera. "Este pase a la final, seamos sinceros, no tiene la misma transcendencia internacional que la del Real Madrid, que tenía que haber ido al principio y al final del programa y este [la del Atleti], solo al final", decía. "Es una injusticia tratar hechos desiguales de forma igual", según recoge ecoteuve.

Con ello, Ana Rosa no se ha quedado callada: "Esto de la Europa League, ¿no es importante, no?". "Es un poquito más importante la Champions League", ha replicado el colaborador a lo que ella ha espetado: "Si no te traes la bufanda, es tu problema".

Para más inri, Joaquín Prat echaba más leña al fuego con la liga del Barça: "Sonó el himno del Madrid cuando se clasificó a la final, suena hoy el himno del Atleti, no sonó el himno del Barça cuando ganó la Liga". "¿Hay alguien del Barça?", ha respondido entre risas Ana Rosa alegando que fue en fin de semana y que Mayka Navarro ya había hecho alusión durante una conexión a principios de semana.

