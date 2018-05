Laura Gadea dice que está "disfrutando de la playa" y las redes la fríen

De nuevo la presentadora dispara los comentarios en las redes sociales después de exhibir una sugerente imagen suya en bikini luciendo escote junto al comentario "disfrutando de la playa".

A finales de enero vio la luz el videoclip de la nueva canción de Jesús Manuel, concursante de la cuarta edición de Operación Triunfo, emitida por Telecinco en 2005. La explosiva rubia protagonizaba los tres minutos y medio de vídeo de Por qué no le cuentas, una canción de reggaeton en el que también participa Miguel Saez, que gira en torno a la infidelidad, según recoge informalia.

"Por qué tú no le cuentas que tus labios le gustan mis besos. Por qué tú no le cuentas que por las noches te hago el amor. Por qué tú no le cuentas que yo tengo el control de tu cuerpo. Por qué tú no le cuentas que tu hombre y tu tipo soy yo", dice la letra al tiempo que ella aparece de forma muy sensual.