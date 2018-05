Griezmann podría acabar en el Real Madrid a precio de 'ganga'

La periodista, contertulia de El Chiringuito, presentadora de los Deportes de Antena 3 y ex empleada de Realmadrid TV, recomendó al Real Madrid hacerse con los servicios del delantero del Atlético. Todo ello después de que Pipi Estrada anunciara que el Atleti está dispuesto a hacer una locura para retenerle: "Griezmann tiene una oferta del Atlético que se acerca a los 20 millones netos. El Barça no llega a 14 millones. Es una barbaridad. Miguel Ángel Gil Marín no quiere que se marche", afirmó Pipi.



Una oferta de renovación que para Rocío Martínez es completamente lógica, ya que tal y como está el mercado el Atlético saldría perdiendo si traspasa al futbolista por el precio de su cláusula de rescisión: "Tiene sentido, porque... ¿cuánto te va a costar un jugador que te dé el rendimiento de Griezmann? Si vas a fichar a otro vas a tener que pagarle 12 millones a lo mejor y además el traspaso", apuntó Rocío Martínez, según recoge defensacentral.



Y es que, a ojos de la periodista, no existe en el mercado un futbolista con una mejor calidad-precio que el francés: "Griezmann por 100 millones es un chollo. Tal y como está el fútbol yo no sé si compras algo a ese precio. Es muy barato, es el chollo del mercado", concluyó, dejando claro que no le importaría nada que el Real Madrid fuera a por él el próximo verano.

No debemos olvidar, de hecho, que Griezmann reconoció ser seguidor del Real Madrid antes de firmar por el Atlético, cuando militaba en la Real Sociedad. ¿Cumplirá su sueño de vestir de blanco algún día?.





VÍDEO DESTACADO: Antoine Griezmann