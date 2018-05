El Clásico también es una final

Se hace complicado recordar un Clásico en los últimos años tan insignificante como el de este domingo en el Camp Nou. Ni Real Madrid ni Barcelona se juegan demasiado, aunque quizá los blancos tengan mayores alicientes que los culés debido a que todavía aspiran a alcanzar la segunda posición de la tabla, que ostenta el Atlético con cuatro puntos de ventaja. Los de Zinedine Zidane no harán el pasillo al inicio del encuentro ni tampoco desean hacerlo en el terreno de juego, donde quieren dar el todo por el todo para demostrar que la diferencia de puntos que hay en la tabla no es una diferencia 'real' entre ambos conjuntos, según recoge Diego Vargas en defensacentral.



El FC Barcelona estrenará ante su afición la condición de campeón de Liga y su doblete (unido a la Copa del Rey), mientras que el Real Madrid se presenta en la ciudad condal como finalista de la Liga de Campeones, una cita que los azulgrana no alcanzan desde el pasado año 2015, precisamente la última vez que los blancos no estuvieron y la única final de Champions en que no han estado desde 2014.



El Real Madrid pretende vencer y romper la buena racha del FC Barcelona en Liga, donde no ha perdido en toda la temporada. Los blancos no conocen la derrota en el Camp Nou desde hace más de tres años, con dos victorias y un empate en sus últimas visitas al feudo azulgrana. Zinedine Zidane no conoce la derrota en casa del eterno rival y así quiere seguir en el partido de este domingo, en el que una victoria puede suponer un impulso grande pensando en la final de la Liga de Campeones.

