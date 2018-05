Andrea Duro, Chicharito y su posible ruptura

La actriz y el futbolista podrían haber puesto punto y final a su relación sin haber cumplido si quiera su primer año de amor. Los rumores comenzaron a sonar hace unos días, cuando la protagonista de Velvet dejó de seguir al mexicano en las redes sociales. Su último mensaje ha sido interpretado como una indirecta en toda regla y una fotografía compartida por ella este miércoles parece confirmar lo peor: "Resiliencia", dice junto a un cuadro de su chico, según recoge informalia.

Andrea Duro (26) y Javier Hernández Chicharito (29) no atraviesan su mejor momento y los rumores de ruptura son cada vez más intensos. Hace ya una semana que ella dejó de seguirle en las redes sociales, un signo inequívoco en este tiempo de que algo no marcha bien. Además, la actriz ha publicado recientemente algunos mensajes sobre el desamor que señalan directamente al delantero del West Ham y algunos de sus seguidores han afirmado que las últimas indirectas de Duro eran para él: "Cuando me dijo que las trae muertas a todas, en seguida me di cuenta que hablaba de sus neuronas".

Su última publicación en redes sociales ha vuelto a reforzar la teoría de la ruptura: Andrea posa delante de un cuadro, situado en el salón del domicilio londinense del futbolista, y titula "Resiliencia" que, para que quede claro, es la "capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas", como una ruptura.

VÍDEO DESTACADO: Chicharito