El plan del Madrid con Cristiano

Puede que el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou haya sido el último partido que hayamos visto de Cristiano Ronaldo en Liga esta temporada. De ser así, lo habría hecho como mejor sabe, con un gol; pero donde sus goles serán tremendamente necesarios serán en Kiev dentro de poco más de dos semanas, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



Para eso, el portugués se está recuperando del leve esguince que sufre en el tobillo derecho y su misión es clara: llegar a tope a Kiev. Para esa cita, aún le quedan al Madrid tres partidos en Liga y ante el Sevilla no jugará, ni siquiera ha entrenado hoy, pero tal y como ha confesado Zidane, ya está caminando por el césped de modo que las ganas que tiene de volver son inmensas. Cristiano puede ser también baja ante el Celta en el último partido de los blancos en casa y todo quedaría pendiente para el día 19 de mayo, último partido de Liga del Real Madrid ante el Villarreal.



Si en ese encuentro, Cristiano no participa, el riesgo que se cometerá con él será cero. Por otro lado, si Zidane considera necesario alinearle, todo el mundo estará pendiente de sus sensaciones. Que no haya recaída, que no haya otra lesión...todo es poco para mimar al mejor del mundo y que pueda estar en el gran partido de esta temporada, que además le puede valer seguir haciendo historia. La opción de no ver a Cristiano hasta el día 26 en un campo de fútbol, podría coger fuerza teniendo en cuenta que la decisión es cosa de tres: cuerpo médico, entrenador y jugador.

