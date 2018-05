¿Sabes cómo está y a qué se dedica Gaizka Mendieta hoy en día?

Gaizka Mendieta fue un futbolística mítico donde los haya; fue internacional con España en 40 ocasiones, y jugó durante gran parte de su carrera deportiva en el Valencia CF, con el que consiguió ganar 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España y disputó 2 finales de la Liga de Campeones de la UEFA. Se le consideraba uno de los mejores futbolistas del mundo entre 1999 y 2002.

Mendieta siempre ha estado ligado al mundo de la música, desde que se convirtiera en una especie de icono pop gracias a su “aparición” en una de las canciones más conocidas de Los Planetas, su mítico “Un buen día“.

Esto es lo que decía su letra:

y después he leído

unos tebeos de spiderman

que casi no recordaba

y he salido de la cama

he puesto la tele y había un partido

y Mendieta ha marcado un gol

realmente increíble

y me he puesto triste

el momento justo antes de irme