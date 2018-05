Zidane muy crítico tras la derrota

"La derrota ha sido lógica, dentro de lo que hemos hecho, sobre todo, en la primera parte. No hemos creado nada, ni ocasiones tampoco. Ellos, de juego directo, nos han marcado dos goles. Hicimos una segunda parte mejor, con ocasiones, con más movilidad, pero nos metieron un tercer gol que nos sacó del partido. Marcamos dos goles, pero merecimos la derrota", según recoeg Rubén Gómez en defensacentral.



"Si miras el equipo que hemos puesto es un equipo que podía ganar tranquilamente. No me arrepiento para nada de la alineación que ha salido".



"Estamos decepcionados hoy, pero no va a afectar nada. Mañana nos vamos a meter en el trabajo y ya está. Cuando pierdes no puedes estar contento".



"Ramos es nuestro capitán. Siempre que venimos aquí pasa algo con él. No ha estado fino en el penalti, pero son cosas que pasan".



"Ceballos lo ha hecho bien, estoy contento con él. No tiene mucha continuidad, pero es lo que le toca este año".

