El antimadridista Carreño se sube por las paredes por el fichaje de Neymar

Los culés y antimadridistas en general están muy disgustados con la posibilidad de ver a Neymar en el Real Madrid. Que el ex futbolista azulgrana termine en el Bernabéu sería un gran éxito del club blanco y supondría una mejora importantísima del ataque del equipo merengue. Y la mejor prueba posible es cómo todos los que desean el mal al club blanco se están posicionando para hacernos ver que no es un fichaje conveniente, según recoge defensacentral.



Es el caso de Manu Carreño, que ha asegurado que no es un futbolista profesional (por lo que ha pasado con el PSG) y que a pesar de su calidad las cuestiones extradeportivas le convierten en un peligro: "Muy contentos en París no están con él, porque implicado no es que lo hayan visto. Yo ya lo dije en su día, no lo ficharía para el Real Madrid. Me parece un jugador con unas condiciones espectaculares, pero todo lo que genera alrededor te acaba penalizando... y no me parece mejor que Messi o Cristiano", ha afirmado.



Unas palabras que revelan el miedo que existe en la prensa antimadridista ante la posibilidad de que Neymar termine en el Real Madrid. No debemos olvidar que hace unos años decían lo mismo de Cristiano. Que no mejoraba lo que había, que era demasiado caro, que si era extravagante... Al final, su rendimiento en el campo ha sido bestial y el club blanco confía en que con Neymar sucederá lo mismo: "En el Madrid tienen claro que no quieren romper relaciones con el PSG, pero también saben que si el jeque accede a negociar lo intentarán fichar", ha finalizado Carreño, al que le sentó como una patada en el estómago que el brasileño dejara el Barça, el club de sus amores.

VÍDEO DESTACADO: Neymar