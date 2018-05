Marcelo declara su amor eterno al Real Madrid tras el 6-0 al Celta

"Fue un poco difícil el inicio temporada y de la mitad de la Liga hasta aquí hemos cogido la confianza de meter goles y jugar bien. No hemos ganado la Liga, pero hemos hecho todo lo posible para jugar bien y ganar", según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

"Me encuentro bien, feliz y con la confianza de mis compañeros yde los técnicos. Somos unos privilegiados por jugar en el mejor club del mundo, y tenemos que disfrutar de cada entrenamiento y cada partido y darlo todo por esta camiseta"

"Tenemos un partido todavía por delante en Villarreal. Jugaremos para ganar, saldremos concentrados y ya pensaremos en la final. Será un buen partido para coger sensaciones".



"De fútbol no hablo nada con Neymar. No le voy a molestar preguntándole si viene o no".

