¿Qué jugadores podría “intercambiar” el Real Madrid por Neymar?

Neymar se ha convertido en el objetivo número 1 del Real Madrid para reforzar el ataque. El club blanco tiene decidido romper el mercado, pero el PSG será un hueso duro de roer incluso poniendo por delante una cifra mayor a la que en su momento los franceses pagaron al Barça por el brasileño. Por esta razón, incluir jugadores en la operación puede ser una opción válida para conseguir que Al Khelaifi acepte negociar. Así, futbolistas como Gareth Bale, Karim Benzema, Keylor Navas o Mateo Kovacic podrían ser de interés al PSG



Gareth Bale



El futbolista galés parece ser el futbolista con más opciones de abandonar el club blanco para dejar hueco al brasileño. El '11' madridista sería un jugador de interés para el PSG por su calidad, aunque habría que ver si él está dispuesto a jugar en la Ligue 1. En cuanto al tema económico, el Real Madrid se ahorraría una cifra bastante importante en caso de que Bale entre en la operación, ya que está valorado en más de 100 millones de euros. El traspaso de Neymar bajaría hasta una cifra que rondaría los 150 millones.



Karim Benzema



Además de Bale, el futbolista francés ha estado en el disparadero toda la temporada por su bajo rendimiento. El delantero ha destacado en algunos partidos clave, como en el último Clásico o en las semifinales de Champions ante el Bayern. Ahora hay que poner en la balanza si eso es suficiente para seguir una temporada más en el Real Madrid. Lo que está claro es que la confianza del club en él ya no es tan ciega y por eso hay un interés serio en reforzar la línea delantera. El PSG ha intentado su fichaje varias veces, por lo que quizá contar con él podría abaratar la operación Neymar.



Keylor Navas



La portería ha sido desde hace tiempo una de las asignaturas pendientes del PSG. Los franceses tienen un gran equipo en todas sus líneas, aunque inexperto en la alta competición, pero bajo palos necesitan un futbolista que gane partidos. Y ése podría ser Keylor Navas. La inclusión del guardameta tico en la operación podría dar un empujón al fichaje de Neymar.



Mateo Kovacic



El centrocampista croata es un activo de presente y de futuro para el Real Madrid. En el club blanco tienen una gran confianza en que puede ser uno de los mejores del mundo en su posición una vez que alcance la madurez completa como futbolista. Ha crecido mucho desde que llegó y ya empieza a asomarse cada vez más al once de Zinedine Zidane. Al PSG podría interesarle y el Real Madrid no descarta nada para conseguir el fichaje de Neymar.

