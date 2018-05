¿Qué le ha pasado al ombligo de Shakira?

Muchos fans no solo se fijan en su música, su abdomen también ha sido foco informativo estos días, concretamente su ombligo.

Después de su segundo embarazo la cantante ha recuperado su forma muy rápidamente, cualquier diría que vuelve a tener 30 años, abdominales marcados y vientre plano, según SQ.

Pero sus fan se han fijado en un “pequeño” detalle que no han dejado pasar por alto. El ombligo de la colombiana ha cambiado, no se sabemos si producto o no de los dos embarazos que su anatomía ha soportado, pero el que antes era un hoyo casi geométrico y perfecto ahora parece sobresalir.

