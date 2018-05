Los argentinos publican este surrealista manual para ligar con rusas durante el mundial

De cara al Mundial de Rusia de este verano, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha entregado unos manuales de "Idioma y cultura rusa" en los que se dan consejos para seducir a las mujeres de ese país durante la competición, que se realizará del 14 de junio al 15 de julio próximos.

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo", añade el texto.