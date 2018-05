¿Qué hará Zinedine Zidane en Kiev: Bale o Benzema?

A día de hoy, Karim Benzema tiene más posibilidade de jugar en Ucrania pero Gareth Bale ha ganado adeptos entre el cuerpo técnico e incluso en el vestuario. Los pesos pesados ven al galés en un estado de forma espectacular y, además, en la 'caseta' merengue se tiene claro que el ex del Tottenham Hotspur tiene un idilio especial con las finales. Gareth Bale podría aprovecharse del tradicional juego ofensivo del Liverpool para hacer daño en ataque, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.

Y es que, los de Jürgen Klopp juegan con mucho entusiasmo en ataque y, en ocasiones, dejan mucho espacio a la espalda de sus defensores. Si el Real Madrid es capaz de superar la presión que ejercerán los 'reds', las posibilidades de Bale durante el partido se multiplicarán gracias a su tremenda velocidad. El encuentro contra el Celta fue un ensayo de lo que el ex del Manchester United podría encontrarse el próximo sábado día 26 en el Olímpico.



Incluso, no es descartable que Zidane opte por la 'BBC' en ataque y juegue solamente con tres centrocampistas. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo funcionaron de lujo en el Camp Nou ante un rival que presionó de la misma manera de la que lo harán los ingleses en la final de la Champions. La gran duda, a estas horas, es saber si Bale o Benzema acompañarán a Cristiano pero no descarten que la 'BBC' salte al césped desde el minuto 1.

