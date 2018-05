Al Real Madrid sólo le queda este último obstáculo para fichar a Neymar

Josep Pedrerol ha anunciado este miércoles en el informativo de deportes de La Sexta que el Real Madrid tiene en el Chelsea un nuevo rival por el fichaje de Neymar. El club londinense necesita savia nueva con la que ilusionar a sus aficionados después del fiasco de la presente temporada, y por este motivo está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para conseguir que el ex culé juegue en Stamford Bridge.



Se trata de una posibilidad poco realista teniendo en cuenta que el Chelsea ni siquiera jugará la próxima temporada en Liga de Campeones, después de no haber conseguido la clasificación para la máxima competición continental. No obstante, también es verdad que eso importa poco ya que la simple intentona del Chelsea por Neymar puede provocar un encarecimiento aún mayor del 'producto'. Si los blues ofrecen más dinero que el Madrid, el PSG exigirá la misma cantidad al club blanco para negociar, según defensacentral.



Lo único positivo del caso, tal y como ha desvelado también Jugones, es que Neymar lo tiene muy claro: su deseo es dejar el PSG pero no para firmar con cualquier club. El Real Madrid es el único equipo en el que quiere jugar en este momento, y poder competir cada año por todos los títulos de la mano de jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o su amigo del alma Marcelo.

