Rajoy felicita al Atlético de Madrid por la Europa League y las redes le dan la del pulpo

Mariano Rajoy ha sido de los primeros en felicitar al Atlético de Madrid tras ganar la Europa League. El conjunto rojiblanco se ha impuesto por 0-3 al Olympique de Marsella y el presidente del Gobierno ha mostrado su satisfacción por la victoria del equipo español en la competición internacional.

Enhorabuena al @Atleti y a su afición por el merecido título #UELfinal. Europa sigue disfrutando con el fútbol español. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 de mayo de 2018

"Europa sigue disfrutando con el fútbol español", dice una parte del mensaje de Rajoy, según huffingtonpost.

Todo normal, de no ser por un detalle que en redes no olvidan: Rajoy no felicitó al Barça cuando fue campeón matemáticamente de la Liga. Todo han sido reproches en respuesta al mensaje del presidente:

Te olvidaste de felicitar al @FCBarcelona_cat — Javier Welsch 🎗️ (@javiwelsch) 16 de mayo de 2018

Al Barça no le felicitas no eh caraanchoa — Cule Girl (@FcbByPique) 16 de mayo de 2018

Veo que el Barça ya no juega en la Liga española no?🤣🤣🤣🤣 jajajaja ¡Gracias por confirmarlo!

De todos modos, felicitaciones al Atlético de Madrid por el título. — CarlaX6 (@carla_xa91) 16 de mayo de 2018

