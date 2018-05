Lluvia de críticas a Pilar Rubio por lo que hizo en su regreso a ‘El Hormiguero’ con su pequeño Alejandro

La madrileña, que lleva ya cuatro años colaborando en el programa de Pablo Motos, afirmó que se encuentra “muy bien” y que “tenía muchas ganas de volver y empezar. Ha ido todo muy rápido”, según SQ.

“Te juro que pasaba la semana y me faltaba algo. Te quiero, Pilar ”, le dijo Motos, que no pudo evitar emocionarse al recibir a la presentadora.

La mujer de Sergio Ramos también contó que aunque “Alejandro se porta muy bien, sus hermanos tienen celos. ¿Os acordáis de la película de Desafío total de esa mujer con tres pechos? Yo no quiero un pecho más, ¡quiero un brazo más! Con tres niños no te da”.

“Imagínate esta imagen: yo con una mano me pongo a sacarme leche y con la otra cojo Alejandro y, de repente, los otros dos peleándose. ¿Y cómo los separo? ¿Los chicos de ciencia no tienen por ahí un brazo?”

“Está en un momento de que no ve nada y tiene cara de flipado” dijo la presentadora al mostrar en pantalla una imagen de su pequeño, de las primeras que aparecen en los medios. “La gente dice que cómo adelgazo tan rápido, que si me opero. Duermo tres horas al día. Intentadlo hacer, verás que pasa”, confesó.

En las redes hubo quien aplaudió a la colaboradora… pero sobre todo criticaron su rápido regreso al trabajo, y la manera en la que presentó a su pequeño.

Gracias Pilar Rubio de parte de todas las mujeres por volver taan pronto al trabajo. Para qué usar tus 16 semanas que tanta lucha han costado... Y encima dando lecciones chorra #CatedralMarEH Modo Ironía ON. Cabreo ON

Pues yo no he echado de menos a esa enchufada que no aporta nada llamada Pilar Rubio. Al menos Mónica Cruz la supera #CatedralMarEH