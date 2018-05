Este es el 'marrón' que le espera a Zidane según Carvajal

“Me he encontrado muy bien. La lesión fue poquita cosa, pero hemos preferido no arriesgar. Estoy preparado para la semana que viene. A nivel físico, a tope, como todo el equipo. Todos estamos disponibles, no hay lesiones. Estamos todos listos, que es lo importante. El míster tendrá una comedura de cabeza importante para elegir el once”, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



“En la primera parte hicimos un gran partido, el equipo presionó, y en la segunda el equipo estaba más pensando el Kiev. No queríamos lesiones, la cabeza estaba puesta en Kiev” “El míster lleva bastante tiempo aquí y nunca deja ver ninguna alineación. No es de probar el equipo, es una manía del míster, nos tiene a todos preparados” “A nivel físico no hace falta más trabajo, el equipo llega muy bien a la final. Hay que repasar tácticamente el partido, sacar los nervios fuera e intentar imponer nuestra experiencia”. VÍDEO DESTACADO: Dani Carvajal