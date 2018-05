Lopetegui deja fuera a Morata con Monreal

Julen Lopetegui ha ofrecido este lunes la lista definitiva de 23 futbolistas que jugará el Mundial de Rusia. Sin grandes sorpresas, en el capítulo de los que sí estarán destaca Monreal, que se daba por descartado. En el apartado de los que no estarán, lo más llamativo ha sido la ausencia de Morata, aunque también ha habido otras igualmente noticiosas.

Y es que Julen Lopetegui se lleva tres (Costa, Aspas, Rodrigo) y no cuatro delanteros. El del Chelsea no estará entre ellos tras un mal arranque de año. El entrenador ha preferido viajar al torneo con ocho defensas y no con siete, como se había barajado antes de este anuncio, según ecodiario.

La lista completa de 23 convocados es:

Porteros: De Gea (Manchester United), Kepa (Athletic), Reina (Nápoles)

Defensas: Carvajal, Sergio Ramos, Nacho (Real Madrid), Azpilicueta, Monreal (Arsenal) Jordi Alba, Piqué (FC Barcelona), Odriozola (Real Sociedad).

Medios: Isco, Asensio, Lucas Vázquez (Real Madrid), Busquets, Iniesta (FC Barcelona), Koke, Saúl (Atlético de Madrid), Thiago (Bayern de Múnich), Silva (Manchester City).

Delanteros: Diego Costa (Atlético), Rodrigo (Valencia) e Iago Aspas (Celta de Vigo).

Este elenco ha sido casi el mismo que se filtró ayer al mediodía, cuando, durante los ensayos de la rueda de prensa, se supieron los nombres de los elegidos. Sólo ha habido un cambio con respecto al desliz: Marcos Alonso se ha caído y ha entrado Monreal

El Real Madrid es el club que más futbolistas aporta, con seis integrantes. Le siguen el Barça con cuatro y el Atlético con tres.

Chelsea, Arsenal, Celta, Athletic, Manchester United, Nápoles, Bayern y City aportan un miembro cada uno.

Mañana martes la RFEF informará de los tres sub21 que se incorporarán temporalmente a esta lista para compensar que los internacionales del Real Madrid no se unirán al grupo hasta el 5 de junio, dos días después del primer amistoso. Los blancos tendrán permiso especial por su presencia en la final de la Champions.

