Esto es lo que tiene preparado el Liverpool para la final ante el Real Madrid

La final será una suma de elementos clave que pueden hacer decantar la balanza para un equipo o para otro pero en el caso del Liverpool, el conjunto inglés tiene varios factores a mejorar sino quiere sufrir más de la cuenta contra un Real Madrid que saben lo tremendamente peligroso que es, según defensacentral.



Klopp hizo hincapié en el aspecto de plantear el partido por su parte, es decir, que la defensa no ofrezca dudas. Pese a la mejoría experimentada con la llegada de Van Dijk, el resto de jugadores no tiene experiencia en este tipo de partidos y la derrota ante la Roma por 4-2 deja muchas dudas y cosas que mejorar. Para empezar, el hecho de jugar con líneas adelantadas, es un error que no quieren cometer porque jugadores como Isco, Benzema o Bale si juegan podrían aprovechar para liberar a Cristiano o la profundidad de los laterales del Madrid.



No obstante se espera un Liverpool que esté compacto, que defienda como un bloque sólido y sin fisuras, algo similar a lo que ya hicieran contra el Manchester City en la ida de cuartos de final. Sin duda esa será su gran baza, estar bien sólidos atrás y aprovechar espacios y contras para que sus tres flechas de arriba puedan hacer la diferencia. Lo malo de ese plan es que el Real Madrid juega con esa baza y ese conocimiento, por lo que Zidane tiene un plan.

