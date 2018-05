El ‘11’ del Madrid en Kiev

Es sin duda el secreto mejor guardado a día de hoy en el mundo del fútbol, saber con qué once saldrá Zidane en Kiev para tratar de levantar la tercera Champions consecutiva. Desde luego la decisión no parece ser fácil, aunque si se mira con detalle otros antecedentes, la solución puede estar más cerca de lo que se espera, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



Tanto en Milán como en Cardiff, Zidane ha seguido el mismo modus operandi con la Liga como gran telonero antes de una final de Champions. Ateniéndonos a los últimos precedentes, el francés no suele modificar su último once en el torneo doméstico con el que sacará para conquistar Europa. Así ocurrió en 2016, donde antes de ir a Milán, el Real Madrid jugó contra el Deportivo de la Coruña aún con opciones de ser campeón (al final no pudo ser), pero los once que saltaron a Riazor fueron los mismos que jugaron en San Siro. Algo parecido ocurrió la temporada pasada antes de jugar en Cardiff ya que el Madrid se jugaba ser campeón de Liga en Málaga (esta vez sí cayó el título) y lo hizo con diez jugadores que repetirían unos días después ante la Juventus, excepto el lesionado Carvajal, que dejó su sitio a Danilo en La Rosaleda.



Con estos datos en la mano y teniendo en cuenta el once que jugó ante el Villarreal, se podría vaticinar un equipo donde, salvando la portería (jugará Keylor y no Luca), el resto sería el compuesto por: Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano y Bale. La duda por tanto quedaría resuelta y Bale sería el acompañante de Cristiano en el ataque.

