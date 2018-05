¿Sabes cuántos kilos ha bajado Cristiano esta temporada?

Siempre ha reconocido que gran parte de su éxito en el fútbol se debe al trabajo y a la dedicación que le da todos los días al fútbol y a su cuerpo. Para Cristiano Ronaldo no hay nada más importante que estar bien, cuidarse y rendir al máximo, unos objetivos que se marca cada temporada y que cumple a rajatabla, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



Y es que la prueba de que el portugués está mejor que nunca es palpable, no hay más que verle en los entrenamientos. Más fino, igual de rápido, igual de ágil, con menos índice de grasa muscular y con menos peso. Cristiano tiene una premisa básica cada temporada y es perder un kilo para así no ver aumentada su grasa muscular y no perder potencia, velocidad y agilidad. Lo está consiguiendo y a estas alturas su peso se sitúa en los 84 kilos y su estatura en 1,87. Un cambio físico que con el paso de las temporadas se ha ido haciendo evidente y que además se apoya en datos irrefutables.



El mejor jugador del mundo tiene una genética privilegiada, dicho por sus compañeros y cuerpo médico; posee un 7% de masa de grasa cuando lo normal es oscilar entre el 10 y el 11% si eres futbolista. Su masa muscular está en torno al 50%, por encima de la media que se sitúa en un 46%. Unos datos y un plan que ha llevado a cabo que le ha hecho llegar a Kiev en su mejor estado físico jamás recordado...y con 33 años. Cristiano, el 'Benjamin Button' de Madeira.

VÍDEO DESTACADO: Así es el gol del Siglo y lo ha marcado Cristiano para el Real Madrid