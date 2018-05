El Real Madrid tiene en su mano dejar al Barça con el culo al aire

El dato es sencillamente acongojante-por no emplear una palabra mal sonante-. El Real Madrid puede lograr este sábado en Kiev la cuarta Liga de Campeones en cinco temporadas ¿Saben cuántas ha ganado el Barcelona en toda su historia? ¡Cinco! El equipo madridista tendría la oportunidad en 2019 de ganar en seis años las mismas Copas de Europa que los culés en toda su historia. La Champions es la competición del Real Madrid, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



Tras ganar la Quinta Champions en 2015, los culés se las prometían muy felices, pensaban que habían conseguido pegarle el 'tiro' de gracia al Real Madrid que, un año antes, había conquistado la Décima. Pero si hay un club capaz de rehacerse como nadie, ese es el mejor club de la historia. Los blancos han ganado dos 'Orejonas' seguidas y buscarán en Kiev la tercera seguida. Si lo logran, se convertirán en el segundo mejor equipo de la competición solamente por detrás de otro 'Real Madrid', el de Di Stéfano, Puskas o Gento que conquistó cinco Copas de Europa consecutivas.



El Barça vive pendiente del Madrid para poder 'respirar' tranquilo este verano. La 13ª dejaría tocado y casi hundido el proyecto culé. Los defensores a ultranza de Messi no sabrían dónde meterse porque Cristiano le habría mojado la oreja al argentino por cuarta vez en el último lustro. Si daño hizo la Décima, la Undécima o la Duodécima, el efecto devastador que podría tener la 'trécima' no cabe siquiera en la imaginación de los madridistas ¡Queremos una nueva Champions para disfrutar y celebrar pero también para que el verano se le haga eterno al Barça! ¡A por ella!

VÍDEO DESTACADO: Zinedine Zidane