La Guardia Civil lo peta con este tuit sobre el Real Madrid y la gran final

La Guardia Civil subió a la Red un tuit, pocos minutos antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones que enfrentaba al Real Madrid contra el Liverpool en Kiev, y ese '9nocente' mensaje ha generado una gran polémica en Twitter.

En su mensaje, la Benemérita adjunta una imagen del escudo del Real Madrid sobre la bandera de España junto a un mensaje de ánimo al equipo merengue:



El tuit, que no ha tardado en tener medio millar de 'me gusta', ha generado decenas de comentarios, según huffingtonpost:

Pues yo debo ser galaico portugués, porque ese engendro no me representa. por cierto pasadme el link del tuit de la final de la Europa League que me lo perdí.