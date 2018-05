La teoría del codazo de Ramos a Karius, que 'atontó' al portero del Liverpool, incendia internet

Le van a echar la culpa de todo a Sergio Ramos, el del cabezazo al Atlético de Madrid con el tiempo cumplido y el 'abrazo' a Mohamed Salah que mandó al delantero 'red' a la enfermería.

La hinchada del Liverpool vio sus ilusiones chocar con el muro del mejor equipo de la Champions League en el último lustro.

El buen inicio de su equipo no tuvo premio ante el defensor del título, que acabó revalidándolo después de un extraño partido en Kiev, en el que la estrella de los «reds» apenas pudo jugar media hora por lesión y su portero regaló dos goles al rival.

Algunos culpan al atrevimiento de un mito del club como Jamie Carragher en la previa del choque, al romper una norma no escrita de las finales. La de no tocar el trofeo.

Otros, como la prensa egipcia, ponen sus ojos en el arbitraje, al calificar de «carnicero» a Sergio Ramos por, a su juicio, haber lesionado a Salah.

Y hay una tercera vía, la de los que atribuyen los fallos de su portero a un encontronazo con el propio capitán del Real Madrid.

«¿Alguien se ha dado cuenta de esto?», se preguntó tras el partido un tuitero que colgó un vídeo en el que se apreciaba un encontronazo del sevillano con el meta alemán y las posteriores quejas de éste al árbitro.

Anyone noticed THAT?! 49 th Minute: #Ramos hit #Karius against his head! 😳 #UCLfinal pic.twitter.com/f0SEgzdMkS