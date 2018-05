Puyol felicita deportivamente al Real Madrid por su merecida Decimotercera y le da caña al Barça

El Real Madrid ganaba su Decimotercera Champions League después de imponerse al Liverpool por 3-1 en Kiev y una voz autorizada del barcelonismo, Carles Puyol, felicitó al conjunto blanco y dio un palo al que fuera su equipo hace unos años, según okdiario.



“Enhorabuena, madridistas. 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia…tenemos que reflexionar en las prioridades”, publicó Carles Puyol a través de su cuenta oficial de Twitter.

El que fuera capitán del Barcelona y uno de sus máximos exponentes en su historia, no ha dejado pasar la ocasión de felicitar al Real Madrid por su último logro y darle, de paso, un palo a su ex equipo. Puyol interpreta que con jugadores de la talla de Messi, Luis Suárez, Busquets, etc., el Barça haya sido incapaz de plantarle cara a la entidad blanca en la Champions League en los últimos años.

