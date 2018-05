Así reaccionó el Bernabéu a las emotivas palabras de Cristiano

Cristiano Ronaldo fue uno de los encargados de hablar en el Santiago Bernabéu durante la celebración de la Decimotercera Copa de Europa. El mejor futbolista portugués se besó el escudo en la presentación y aseguró que está en el "mejor club del mundo". El público madridista le interrumpió al grito de "Cristiano, quédate"

"¿Qué puedo decir de esta afición que nos ha dado tanto cariño? Es un orgullo jugar en el club más grande del mundo, es un orgullo" , según recoge Manuel Calero en defensacentral.



"Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con vosotros y con estos jugadores y cuerpo técnico para ser el mejor profesional posible. Me gusta ganar y con estos es imposible no ganar Champions. Muchas gracias, 1, 2 y 3...¡Hala Madrid!"