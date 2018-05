El jugador del Barça se encuentra concentrado con su selección en Argentina preparando el asalto al Mundial de Rusia. Durante estos días previos a la importantísima cita, el crack argentino ha concedido una entrevista en su país en la que ha desvelado algunos detalles inéditos de su vida personal, según informalia.

Messi íntimo: ¿Qué música escucha el jugador? ¿Sale a comprar ropa con su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos? No te pierdas este mano a mano exclusivo #lovieneltrece @pasioneltrece @PolloVignolo pic.twitter.com/wzQHxeLN2b — eltrece (@eltreceoficial) 28 de mayo de 2018

Leo Messi odia ir de compras. Así de claro lo dejaba en el programa Pasión por el fútbol: "Me gusta comprar ropa, pero no me gusta ir. Compro mucho por Internet. Me rompe las bolas ir, medirme, probarme, cambiarme... Por ahí, si acompaño Antonella me termino fastidiando, no me gusta", comenzaba diciendo el futbolista.

