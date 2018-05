Malentendidos: Sergio Ramos es un demonio en Egipto y un héroe en Nigeria

Sergio Ramos es idolatrado por la afición del Real Madrid. El jugador blanco, que capitanea el equipo, es respetado por sus compañeros y muchos lo ven como un referente dentro del vestuario.

También, después de la última final de Champions en la que un agarrón con Mohamed Salah mandó a la enfermería al delantero del Liverpool, es un diablo para los hinchas egipcios.

Siempre que gana un título con el Real Madrid, Sergio Ramos se pone una bandera de Andalucía, su lugar de nacimiento, como homenaje a sus paisanos.

La bandera andaluza se parece bastante, sobre todo en los colores, a la de Nigeria, razón por la que muchos nigerianos creen que Ramos los está homenajeando a ellos.

"Llevando la bandera de Nigeria después de la Champions, Ramos demuestra que él debería estar jugando para Nigeria en lugar de España", escribe uno.

Wearing the Nigerian flag after every UCL triumph, @SergioRamos demonstrated that he should be playing for Nigeria instead of Spain. #Realmadrid pic.twitter.com/5tF1SEuvtT