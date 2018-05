¿Sabe lo qué podría comprar el Real Madrid con 300 'kilos'?

Se prevé un verano movido en las oficinas del Santiago Bernabéu. Habrá varias salidas que obligarán al club blanco a acudir al mercado de fichajes. Así, lo más probable es que la entidad necesite fichar como mínimo a un portero, un lateral derecho, un defensa central y un delantero. Probablemente serán más en función de las salidas y de la importancia de los jugadores que abandonen la plantilla. Con 300 millones en caja, salvo que finalmente el club blanco decida ir a por Neymar, debe haber más que suficiente, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



Empezando por la portería. Keylor Navas tiene garantizada la continuidad, pero la temporada que viene tendrá que competir contra un nuevo guardameta. Kiko Casilla se marchará y el Real Madrid acudirá al mercado en busca de un jugador de presente y de futuro. Alisson parece ser el mejor colocado en este momento, en una operación que exigiría un desembolso de unos 60 millones de euros.



Lo mismo sucede en el lateral derecho: la salida de Achraf, que se irá cedido a algún club de Primera División, motivará la llegada de otro futbolista en su posición. Se especula con Odriozola, por un precio de 40 millones de euros. Con la llegada del vasco además de Alisson, el Real Madrid ya habría invertido una tercera parte de su presupuesto. Y la cosa no queda ahí. También en defensa podría haber cambios, en función de la decisión que Zidane tome con Jesús Vallejo. Si el joven zaguero continúa, no vendrá nadie (Ramos, Varane y Nacho no generan ninguna duda); en caso contrario, podría haber un fichaje. Giménez se ha colado en la terna de candidatos por una cifra de 65 millones de euros.

VÍDEO DESTACADO: Ni te imaginas lo que ha pasado mientras Florentino Pérez hablaba en el Ayuntamiento