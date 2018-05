¿Sabes con qué jugador del Real Madrid pasó la noche de la final Dua Lipa?

A sus 22 años, los mismos que Asensio, ha vendido ya más de 2,2 millones de discos en el mundo. La información sobre que pasaron la noche juntos tras el partido ha corrido como la pólvora pero lo cierto es que es una información que cuesta creer ya que el equipo regresó a la capital de España la misma noche de la final. No quiere decirse sin embargo que no tengan contacto, pero la noticia de que pasaron la noche juntos desde luego, tiene algún que otro cabo suelto, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



De confirmarse o no, muchos medios de comunicación de la prensa del corazón estarán al tanto de lo que hagan tanto el jugador como la cantante. Una relación que desde luego no sería ni mucho menos sencilla ya que Marco está totalmente centrado en su trabajo con el Real Madrid y Dua Lipa con la gran cantidad de conciertos que tiene por todo el mundo.

Marco Asensio ha sido protagonista en la prensa turca porque al parecer pasó la noche junto a la cantante británica Dua Lipa, quién antes de la final ofreció una gran actuación al público que asistió a la final de Champions. Es una de las cantantes más de moda que hay en la actualidad y sus números no mienten.

